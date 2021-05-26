Нюша рассекретила настоящее имя своей дочери

На шоу "Маска" Регина Тодоренко пыталась выяснить личность конкурсантки. Ведущая "Орла и решки" предположила, что дочь участницы, скрывающейся за забавным костюмом, вероятно зовут Симба.

Услышав это имя, Филипп Киркоров несколько раз переспросил, думая, что ему послышалось. Какого же было удивление короля российской эстрады, когда ему объяснили, что Нюша действительно выбрала для своей дочери это имя.

Этот факт никак не укладывался в голове Филиппа Бедросовича.

Подписчики певицы Анны Шурочкиной (настоящее имя певицы Нюши) тоже недоумевали, укоряя артистку за то, что она придумала чрезмерно экзотическое имя для дочери. У многих это имя ассоциируется с персонажем мультфильма "Король Лев".

Оказалось, что у девочки — двойное имя. Наследницу исполнительницы, родившуюся в браке с бизнесменом Игорем Сивовым, зовут Серафима-Симба. Именно такое имя вписано в свидетельство о рождении девочки.

Ласково родители зовут ребёнка "Симбуся". Тайну имени дочери Нюша рассекретила в YouTube-шоу Саши Спилберг.

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