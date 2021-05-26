Дробыш вспомнил, как спасал участников "Фабрики звёзд" от артистов-содомитов

Продюсер Виктор Дробыш рассказал о пугающей изнанке "Фабрики звезд".

Виктор Дробыш ничему уже не удивляется, отмечая, что в шоу-бизнесе царят довольно аморальные нравы.

Музыкант долгое время проживал в Европе, где его окружали представители секс-меньшинств. Он относился к такому явлению прогрессивного запада вполне толерантно.

"Не было никакой ни брезгливости, ни отвращения к этому. Мне было абсолютно плевать. Оказывается, я был абсолютно толерантный парень", — объяснил Дробыш в эфире YouTube-шоу "Надо обсудить".

В России же Дробыш заметил, что люди нетрадиционной ориентациии ведут себя весьма агрессивно.

"Самое сильное, я столкнулся с этим на "Фабрике звезд", когда приезжали звезды наши, клали глаз на молодых ребят, которым даже 18 лет нет", — отметил продюсер.

Дробыш не стал раскрывать фамилии представителей шоу-бизнеса, грешивших нездоровым вниманием к мальчикам. При этом он не дал в обиду своих подопечных, некоторые из которых были ещё несовершеннолетними.

"Но я, оказывается, должен был детей защищать. Меня даже их родители просили защищать", — вспомнил Дробыш.

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