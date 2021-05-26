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Орбакайте с размахом отпраздновала свой 50-летний юбилей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в свой день рождения встречала именитых гостей, блистающих нарядами.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

Певица в честь своего юбилея презентовала новую песню "Я — Кристина Орбакайте".

На праздник к имениннице пришли знаменитости: Екатерина Стриженова с мужем, чета Юдашкиных, Игорь Гуляев.

Самой желанной гостьей на юбилее была, конечно, мама Кристины — Алла Пугачёва.

Примадонна пришла к дочери с супругом Максимом Галкиным.

Маститая исполнительница облачилась в пышное платье из лёгкой сетчатой ткани, украшенной сиреневыми и серебристыми цветами. На ногах у певицы — серебряные лодочки, на голове — озорные кудри.

Поклонники Примаданны отметили, что в фатине артистка стала похожа на куклу.

"На дне рождения Кристины Орбакайте Алла в платье от Юдашкина и сам Валентин", — подписал снимок супруги Максим Галкин.

Сама виновница торжества была в белом платье. Кристина, как всегда, выглядела стильно и молодо.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте

"Моя драгоценная дочь, какое счастье, что ты родилась у меня. Я росла вместе с тобой и если стала чуть мудрее и терпеливее, то только благодаря тебе. Благороднее и добрее тебя я никого не встречала. Пусть Судьба будет тоже добра к тебе. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом и желаниями! Спасибо что ты есть! Моя любовь к тебе вечная", — поздравляла Примадонна ранее дочь в Instagram.

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Алла Пугачёва спела на Дне Рождения дочери-Кристины Орбакайте
Автор: Елена Былкина
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