Орбакайте с размахом отпраздновала свой 50-летний юбилей

Кристина Орбакайте в свой день рождения встречала именитых гостей, блистающих нарядами.

Алла Пугачёва

Певица в честь своего юбилея презентовала новую песню "Я — Кристина Орбакайте".

На праздник к имениннице пришли знаменитости: Екатерина Стриженова с мужем, чета Юдашкиных, Игорь Гуляев.

Самой желанной гостьей на юбилее была, конечно, мама Кристины — Алла Пугачёва.

Примадонна пришла к дочери с супругом Максимом Галкиным.

Маститая исполнительница облачилась в пышное платье из лёгкой сетчатой ткани, украшенной сиреневыми и серебристыми цветами. На ногах у певицы — серебряные лодочки, на голове — озорные кудри.

Поклонники Примаданны отметили, что в фатине артистка стала похожа на куклу.

"На дне рождения Кристины Орбакайте Алла в платье от Юдашкина и сам Валентин", — подписал снимок супруги Максим Галкин.

Сама виновница торжества была в белом платье. Кристина, как всегда, выглядела стильно и молодо.

Кристина Орбакайте

"Моя драгоценная дочь, какое счастье, что ты родилась у меня. Я росла вместе с тобой и если стала чуть мудрее и терпеливее, то только благодаря тебе. Благороднее и добрее тебя я никого не встречала. Пусть Судьба будет тоже добра к тебе. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом и желаниями! Спасибо что ты есть! Моя любовь к тебе вечная", — поздравляла Примадонна ранее дочь в Instagram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.