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Ольги Бузовой не удалось скрыть своего нового бойфренда от фанатов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Особенно ярые поклонники Ольги Бузовой провели настоящее расследование, в результате которого выяснили, кто устраивает для Ольги романтические вечера с лепестками роз. В Сети отмечают, что новый поклонник звезды "Дома-2" очень похож на её экс-возлюбленного Давида Манукяна.

Ольги Бузовой не удалось скрыть своего нового бойфренда от фанатов

Сетевые следопыты вычислили нового жениха Бузовой по кроссовкам. В некоторых видео у Ольги мелькают мужская спортивная обувь, которая принадлежит начинающему музыканту по имени Радий.

Публика также заметила некую синхронность в публикациях Ольги и Радия. Они иногда в один день размещают в своих Instagram-аккаунтах фотографии в одинаковых очках и толстовках.

Фанаты Бузовой отмечают. что Радий во многом напоминает им Давида Манукяна. Молодой человек еще не известен широкой публике, однако амбициозен. Отношения с Ольгой Бузовой, безусловно, помогут парню обрести настоящую популярность.

Поклонники поющнй ведущей давно отмечают, что Ольга своим женихам дарит подлинную славу. Так, карьера Давида Манукяна в шоу-бизнесе заметно пошла гору. Он даже стал одним их ведущих шоу "Дом-2", заняв место своей бывшей звёздной возлюбленной.

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Вот он! Новый парень Ольги Бузовой! Личность раскрыта!
Автор: Елена Былкина
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