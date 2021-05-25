Лолита Милявская объявила себя символом ЛГБТ

Исполнительница Лолита Милявская облачилась в радужный купальник и порассуждала об "охотниках за радугой".

Певица опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором красуется в ярком полосатом купальнике.

Артистка пошутила по поводу стремлении видеть во всех предметах, украшенных радугой, пропаганду ЛГБТ-сообществ.

Эпатажная исполнительница заявила, что ей нравится всё радужное, поэтому она готова смело появиться на публике в купальнике провокативной расцветки.

"Сколько же безумных или играющих в это. Уже всё, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде. Прошу считать меня в этом купальнике иконой ЛГБТ", — написала Милявская под видео.

Подписчики обратили внимание на заметно постройневшую певицу.

"Отличный купальник! Фигура отпад", — отметили поклонники Лолиты.

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