Исполнительница Лолита Милявская облачилась в радужный купальник и порассуждала об "охотниках за радугой".
Певица опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором красуется в ярком полосатом купальнике.
Артистка пошутила по поводу стремлении видеть во всех предметах, украшенных радугой, пропаганду ЛГБТ-сообществ.
Эпатажная исполнительница заявила, что ей нравится всё радужное, поэтому она готова смело появиться на публике в купальнике провокативной расцветки.
"Сколько же безумных или играющих в это. Уже всё, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде. Прошу считать меня в этом купальнике иконой ЛГБТ", — написала Милявская под видео.
Подписчики обратили внимание на заметно постройневшую певицу.
"Отличный купальник! Фигура отпад", — отметили поклонники Лолиты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".