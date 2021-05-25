Людмила Дороднова, домработница Киркорова, рассказала, как Алла Пугачёва ушла из семьи. Люся видела, что у Примадонны серьёзные отношения с Максимом Галкиным и жалела Филиппа, который очень любил жену.
"Она сказала Филиппу, что уходит. Она уехала в гостиницу "Балчуг". Потом, получается так, что я выдаю, она встречалась с Максимом. Алле понравился тот, что сделаешь? Это ни от кого не зависело, только от Аллы. Не от Максима, а от неё", — рассказала она в одном из интервью.
По словам Дородновой, Галкин никогда не приходил в дом Киркорова с пустыми руками — всегда с цветами. Когда он появлялся, Алла Борисовна буквально расцветала от радости.
"Ну, а чего Алле ещё привозить? Для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал", — пояснила женщина.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".