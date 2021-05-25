Сериалы, которые снимаются для российского телевидения всё чаще рассказывают о 1990-х. Подросло поколение, которое может ностальгировать по тем непростым временам. К этому периоду отсылает нас и сериал "Легенда", премьера которого скоро состоится на канале ТНТ.
Актриса Юлия Топольницкая сыграет в сериале сильную мать-одиночку.
90-е годы — время сильных женщин, которые пытались устоять на ногах, когда вокруг рушилась огромная страна — СССР.
"Моя героиня, Симона, — мать-одиночка. Она довольно уверенная в себе, обладает сарказмом, не идёт на уступки. Что видит, то и говорит, не думает, как бы не обидеть человека. Не могу сказать, что у неё есть манеры. Ей наплевать! В хорошем смысле", — рассказала актриса в интервью RT.
Топольницкая настолько вжилась в роль сильной женщины, что потребовала от режиссёра, чтобы ей придумали сцену со сложным трюком.
"Шёл съёмочный день. Я понимаю, что у моей героини нет такой сцены, в шутку говорю: "Как так? Как вы могли меня обделить?" Попросила Олега, постановщика трюков, быстренько придумать какой-нибудь трюк с моим участием. Мы его отрепетировали, показали режиссёру, автору. У них просто не было возможности не снять эту сцену с моей героиней!", — рассказала Юлия.
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