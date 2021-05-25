Идея покинуть нашу страну почти одновременно посетили нескольких звёзд. Ксению Собчак удивило странное совпадение, поэтому журналистка предположила, что потенциальные звёзды-эмигранты осведомлены о чём-то, что остаётся тайной для остальных.
Ксения Анатольевна обратила внимание на то, что сразу несколько представителей селебрити открыто заявили о том, что собираются переехать жить за границу.
Среди тех, кто намеревается рвануть"за бугор" — Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Регина Тодоренко. Собчак показалось подозрительным такое массовое бегство звёзд шоу-бизнеса из России.
"Они знают что-то, чего не знают остальные?" — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня", приложив к посту скриншоты похожих по содержанию новостей о запланированной эмиграции знаменитостей.
Ольга Бузова намеревается пожить в Белоруссии, куда её пригласили в качестве наставника вокального конкурса "Х-Фактор.
Регина Тодоренко жалуется на то, что в России не может творчески реализоваться её супруг Влад Топалов. Анфиса Чехова заявила, что давно мечтала пополнить ряды граждан США.
К списку Собчак можно ещё добавить Чулпан Хаматову, которая получила вид на жительство в Латвии, что вызвало осуждение со стороны Владимира Соловьёва, который упрекнул актрису в том, что она собирается жить в стране, в которой не уважают ветеранов ВОВ.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".