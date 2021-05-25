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Собчак настрожили планы знаменитостей эмигрировать из России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Идея покинуть нашу страну почти одновременно посетили нескольких звёзд. Ксению Собчак удивило странное совпадение, поэтому журналистка предположила, что потенциальные звёзды-эмигранты осведомлены о чём-то, что остаётся тайной для остальных.

Собчак настрожили планы знаменитостей эмигрировать из России

Ксения Анатольевна обратила внимание на то, что сразу несколько представителей селебрити открыто заявили о том, что собираются переехать жить за границу.

Среди тех, кто намеревается рвануть"за бугор" — Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Регина Тодоренко. Собчак показалось подозрительным такое массовое бегство звёзд шоу-бизнеса из России.

"Они знают что-то, чего не знают остальные?" — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня", приложив к посту скриншоты похожих по содержанию новостей о запланированной эмиграции знаменитостей.

Ольга Бузова намеревается пожить в Белоруссии, куда её пригласили в качестве наставника вокального конкурса "Х-Фактор.

Регина Тодоренко жалуется на то, что в России не может творчески реализоваться её супруг Влад Топалов. Анфиса Чехова заявила, что давно мечтала пополнить ряды граждан США.

К списку Собчак можно ещё добавить Чулпан Хаматову, которая получила вид на жительство в Латвии, что вызвало осуждение со стороны Владимира Соловьёва, который упрекнул актрису в том, что она собирается жить в стране, в которой не уважают ветеранов ВОВ.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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