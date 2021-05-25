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Возмущение музыкального продюсера Иосифа Пригожина вызвали слова слова члена жюри Евровидения-2021 от Украины Игоря Кондратюка, который заявил, что он считает аморальным позволять стране-агрессору оценивать творчество.

Судья "незалежной" уверен, что конкурсу нужно взять на вооружение опыт УЕФА.

Музыкальный продюсер считает, что необходимо вести переговоры по поводу правил Евровидения в правовом поле.

"Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов! Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль. Мне интересно, когда шла трансляция Евровидения на Украине, нашего русского артиста там показывали или номер перекрыли рекламой? Была ли Манижа на украинском телевидении? Они хуже Гитлера, получается", — негодует Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН".

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Eurovision Song Contest 2021 - First Semi-Final - Live Stream
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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