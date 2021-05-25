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Настя Ивлеева и Элджей решили пожить отдельно

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Брак ведущей "Орла и решки" Насти Ивлеевой и рэпера Элджея трещит по швам.

Настя Ивлеева и Элджей решили пожить отдельно

Как сообщают инсайдеры, звёздная пара переживает не самый простой период своей семейной жизни.

Поклонники Ивлеевой замечают, что Настя сняла обручальное кольцо. Кроме того, звезда, как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на источники, приближенные к семье блогера, Ивлеева и Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера Элджея) разъехались.

Исполнитель остался в загородном доме, а телеведущая сняла квартиру в центре Москвы, платя за аренду жилья более 200 тысяч рублей в месяц.

Ходят слухи, что причиной расставания пары стало то, что Настя любит отдыхать на шумных тусовках, а Алексей — домосед.

В одном из недавних интервью Ивлеева объясняла, что очень боится потерять супруга.

"Что меня бесит в Лехе? Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, когда я говорю: "Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно". И все это на фоне братанской любви и дружбы, — призналась блогерша интервью Эльдару Джарахову.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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