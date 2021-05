Малежик и Антонов проанализировали провал России на "Евровидении"

Маститые исполнители — Вячеслав Малежик и Юрий Антонов — высказались по поводу смысла и идей европейского конкурса "Евровидение", покорить который нашей стране удалось лишь единожды. В 2008 году победу России принёс Дима Билан с песней Never Let You Go. В остальные годы российских зрителей "Евровидения" настигают жестокие разочарования.

России при всех её стараниях и изощрениях никак не удаётся понравиться европейскому зрителю. Каждый раз победа ускользает из рук российских конкурсантов. В ход идут спецэффекты, эпатаж и даже феминистический манифест, как в случае с Манижей, однако всё тщетно.

Неудачи на "Евровидении" становятся источником национального пессимизма.

Представители старшего поколения шоу-бизнеса скептически относятся к конкурсу, в концепцию которого отечественные исполнители безуспешно пытаются вписаться.

Певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик уверен, что на конкурсе властвуют законы политики и географии. К музыке, по его мнению, конкурс имеет опосредованное отношение.

"Я этот конкурс вообще не смотрю, он мне очень не нравится, потому что он ангажированный ЛГБТ-сообществом и там побеждают, скорее, политические и географические пристрастия. Поэтому мне неинтересно. Потому что я песен я там много лет не слышал и не надеялся увидеть в этом конкурсе этих песен. И по поводу моих друзей, которые смотрели этот конкурс, так оно и получилось. Поэтому я даже не хочу раздумывать, кто бы представил, потому что хорошо представляю нынешнее положение нашей эстрады и кто чего из себя представляет из молодежи" — объяснил Малежик в интервью "Правде. ру".

Народный артист РФ Юрий Антонов тоже без интереса относится к "Евровидению", считая, что победа в нём — достижение сомнительное.

"Честно говоря, я практически не смотрел Евровидение. Поэтому у меня такое смутное представление о том, что происходило. Это всё местечковое дело: соревнуются друг перед другом за какой-то приз. И что он дает в конце всего? Он дает только возможность в стране, которая выигрывает, провести конкурс. Для одних стран это престижно, а другие страны хотят избежать. Та же Англия. Почему? В Англии нет что ли хороших певцов, исполнителей? Есть и будь здоров. Но не хотят. С одной стороны, это убыточное предприятие, с другой стороны (во время пандемии это убыточное), когда оно открыто, там тысяча людей, это прибыльное. А сейчас оно убыточное, никакого дохода. Какой доход может быть в пандемию?", — поделился своим мнением Юрий Михайлович в интервью "Правде.ру"

Исполнитель хита "От печали до радости" считает, что среди участников "Евровидения" можно найти талантливых исполнителей.

"Я вам сейчас скажу очень интересную вещь. Мне очень понравилась украинская группа. Они пели народную песню или поднародную, не знаю как это. У них было это все здорово. Потому что мотивы, лейтмотивы украинской мелодии лежали очень мощные. Аранжировка хорошая, исполнители замечательные, постановка, режиссёра на высоком уровне", — отметил маститый артист.

Выбор конкурсантки от России вызывает у певца вопросы.

"Я ничего не имею против девушки, которая пела, представляла Россию. Не скажу, что она мне нравится. Для меня было удивительно, что нашу страну представляет гражданка другой страны. Это как-то ненормально. Ну ненормально! В России все-таки есть приличные исполнители и они могли бы", — считает исполнитель.

Юрий Михайлович убеждён, что в России и за её пределами достаточно певцов, которые могут достойно выступить на "Евровидении". Кроме того, хорошую песню зритель, по мнению певца, непременно почувствует.

"Они есть. Я послушал, недавно случайно услышал из Белоруссии артиста. Фамилия выпала у меня из головы. Очень приличный парень. Он живет в Москве все время, но представляется как белорусский артист. Потом Панайотов, конечно. Панайотов — это замечательный артист. Вы заметили, как зрители принимали французскую исполнительницу? Она была немодная, она не из категории модных исполнителей. Она как раз из категории традиционных исполнителей эстрадной песни. Она все время боролась за второе, за первое место. Отдали предпочтения зрителей и жюри. Это о чем-то говорит", — уверен Антонов.

Народный артист убеждён, что ничего не может заменить песни в классическом понимании этого слова.

"Практически рэперов на этом фестивале не было, за исключением одного номера, где как фрагмент выступил американский рэпер. Традиционная песня и должна быть традиционной песней. Она должна занимать призы. Потому что там есть мелодия, там есть хороший текст, там есть исполнение, там показывают голосовые возможности. А просто бормотание уже надоело, у нас на экранах телевидения сплошное бормотание без присутствия мелодии. Что там присутствует, я не знаю, но, во всяком случае, мелодия не присутствует. Понятие "композитор" ушло в небытие. Нет композиторов, нет поэтов-песенников, нет исполнителей — есть бормотание. Чем хуже у тебя тембр, тем лучше", — посетовал Юрий Михайлович.

