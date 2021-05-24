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Анна Семенович намеревается стать женой арабского шейха

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица с пышными формами Анна Семенович облачилась в подвенечный наряд. Экс-солистка группы "Блестящие" решила узнать на практике "какая такая восточная любовь".

Анна Семенович намеревается стать женой арабского шейха

Анна Семенович вышла на улицу Москвы в свадебном платье и с табличкой: "Ищу мужа". Так певица презентовала свою новую песню "Хочу".

Журналисты поинтересовались у Анны о её планах на супружество.

"Может быть, это и есть репетиция того самого дня, который, возможно, скоро состоится… У меня даже кольцо есть — осталось от предыдущего развода! В приметы я не верю, наоборот: можно ускорить свадьбу, примерив подвенечный наряд. Так мы привлекаем женихов. Например, Таня сейчас ищет мне мужа — арабского шейха", — цитирует слова Семенович "Комсомольская правда".

К избраннику у Анны весьма высокие требования.

"Успешный, альфа-самец, желательно без детей — мы своих нарожаем! А самое главное, чтобы не было ни одной жены, я готова быть только первой и единственной. Во мне столько огня! Мне важно, чтобы со мной рядом был мужчина, который из себя что-то представляет. Если я буду успешнее, это вряд ли продлится долго", — отметила исполнительница.

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Блестящие и Arash - Восточные сказки
Автор: Елена Былкина
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