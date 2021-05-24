Правда ли, что Ольга Бузова нашла себе нового бойфренда?

Программа Пятого канала "Светская хроника" посвятила выпуск личной жизни Ольгой Бузовой. Поклонники звезды "Дома-2" не верят в то, что между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном всё кончено, надеясь, что парочка ещё воссоединиться. Вера в это тает с каждым днём, особенно на фоне слухов о новом романе Ольги.

Недавно в СМИ появилась новость о том, что Ольга Бузова встречается с молодым футболистом Артёмом Зуевым.

Спортсмен был гостем на дне рождения поющей ведущей. После появились слухи о том, что их будто бы заметили на свидании в кафе.

В интернет попали кадры, на которых видно как Зуев и девушка, очень похожая на Ольгу, садятся вместе в автомобиль.

В своих Instagram-аккаунтах Бузова и Зуев в один день разместили снимок с букетом белых роз.

"Я готова… У меня нет никаких ограничений. Я перестала говорить "никогда". Я перестала мыслить очень, знаете, однобоко. Вот либо так, либо так", — заявляла Ольга, что было воспринято её поклонниками как готовность к новым отношениям.

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