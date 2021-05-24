Сергей Соседов прокомментировал конфликт между Пугачёвой и Киркоровым

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал недавний конфликт Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, который уже несколько дней обсуждают звёзды шоу-бизнеса.

Дело в том, что бывшие супруги впервые за долгие годы не поздравили друг друга с днём рождения. Более того, Киркоров, едва услышав имя певицы, начинает раздражаться, сообщает Sobesednik. ru.

Конфликт звёздных экс-супругов прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. На вопрос о том, была ли Пугачёва счастлива в браке с Киркоровым, Соседов ответил:

"Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике — да: он при ней, она при нём. Но там не было никаких любовных отношений".

В качестве примера Соседов рассказал случай, который произошёл 20 лет назад. Пока критик общался с Киркоровым, Пугачёва ждала его с совершенно безучастным лицом.

"Она всегда так ходила: совершенно мёртвое лицо, отрешённый взгляд", — вспоминает Соседов.

Он считает, что публика ничего не потеряет из-за их ссоры, так как, по мнению критика, "эта экс-парочка уже всем надоела".

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