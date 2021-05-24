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Концепт есть — песни нет: эксперты о девятом месте России на Евровидении

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Победа в этом году досталась итальянской группе Maneskin с композицией, которую некоторые эксперты назвали "игрушечным роком".

Концепт есть — песни нет: эксперты о девятом месте России на Евровидении

Своим мнением поделились музыкальные критики Артемий Троицкий и Алексей Мажаев.

Эксперты отметили, что номер Манижи Сангин создавался с учётом европейского зрителя, однако постановщики явно перестарались. Выступление так перегрузили деталями, что иностранная публика, равно как и жюри, не смогла считать зашифрованные в номере символы и смыслы.

Саму песню Манижи профессионалы оценили как слабую.

"Тройку победителей оцениваю как адекватную. Итальянский глэм-рок был прекрасным, искренние, энергичные ребята. Такие артисты на Евровидении не побеждали никогда. Можно вспомнить финнов Lordi, но это пародийная, декоративная группа. А это настоящие гаражно-уличные рокеры, и они, конечно, утерли нос всем остальным и, главное, общему парфюмерному контексту Евровидения", — отметил Троицкий в беседе с Daily Storm.

По мнению Алексея Мажаева, музыканты из Италии уступали занявшей второе место певице из Франции Барбаре Прави.

"У итальянцев был хороший пиар перед конкурсом, они были фаворитами у букмекеров. Это был такой немного игрушечный глэм-рок, чуток "через край", как говорится, поэтому вряд ли она (песня Zitti e Buoni. — Прим. ред.) станет европейским хитом. Ее не вспомнят через две недели в отличие от швейцарской. Вот там был достойный продукт", — уверен критик.

Что касается выступления российской конкурсантки, которая оказалась на девятом месте, то здесь эксперты единодушно отметили, что в номере есть концепт, но самой песни нет.

Троицкий объяснил, что месседж песни (феминистический и антишовинистский) ему пришёлся по душе.

"Я за Манижу, с одной стороны. Но истина дороже — номер был посредственным. Девятое место для нее адекватное. Обычно не люблю делать прогнозы, но в этот раз я попал, как футболист, в "девятку": уже ранее говорил, что она займет с седьмого по девятое место. Так оно и вышло", — отметил критик.

Мажаев солидарен с коллегой в том, что песня Манижи не становится приятней даже спустя несколько прослушиваний.

"Месседж месседжем, но люди, видимо, поняли, что не будут подпевать этой песне никогда в жизни. Тут и баба на чайнике, хоры какие-то, русские женщины. Это не очень понятно. Даже в России была полемика по поводу этой песни. Даже если отсечь всяких националистов, которые не хотели, чтобы она ехала. Но месседж Европа в итоге не считала", — сообщил музыкальный эксперт.

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Manizha - Russian Woman - LIVE - Russia 🇷🇺 - Grand Final - Eurovision 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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