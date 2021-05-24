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Васильева отдала миллион и случайно отправила сына с семьёй в "тропический ад"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" пожаловалась на страшное испытание, которое ждало семью её сына на Мальдивах. Актриса в ярости, так как туроператор не предупредил её о том, что в мае на Мальдивах начинается сезон тропических дождей и штормов.

Васильева отдала миллион и случайно отправила сына с семьёй в "тропический ад"

Татьяна Васильева объяснила, что хотела сделать подарок в виде путёвки на райские острова Индийского океана сыну Филиппу, невестке Марии и внучке Мирре.

Путешествие на Мальдивы обошлось артистке в один миллион рублей.

"Она сидела всю зиму в соплях и кашле, решили вывезти на солнце. Мне было ничего не жалко, потому что это здоровье ребенка. Был бы у меня миллиард — я бы миллиард отдала, наверное. Она там начала опять кашлять, потому что эти бури, бесконечные сырость, влажность, негде согреться", — рассказала народная артистка РФ в передаче "Ты не поверишь!".

Актриса понимает, что ей нужно было проверить в интернете прогноз погоды на Мальдивах в мае. Вместо этого она полностью доверилась туроператорам из-за чего семья её сына попала в "тропический ад".

"Но нельзя этим пользоваться. И потом — они видят, что ребенок, они могли предупредить, что это не сезон, что будут идти дожди, что будет шторм, что к океану не подойти. Там есть эти огромные скаты, которые собираются у самого берега", — пожаловалась актриса.

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Сезоны отдыха и климат на Мальдивах. Сезон дождей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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