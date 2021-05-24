Несмотря на всю "политкорректность" и толерантность зрителей песенного конкурса Евровидение, сконфузить их всё же возможно.
Это, как пишет N-TV, удалось немцам:
При всей двусмысленности наряда, отмечает издание, "ничего неприличного" артисты не имели в виду:
по задумке постановщиков номера, костюм должен был изображать знак "мир", но "во время выступления один из пальцев загибался, в результате чего получался неприличный жест".
"Там на сцене танцует средний палец?" — недоумевали зрители в соцсетях.
"Круто: самой запоминающейся частью выступления немцев стал средний палец, который они на протяжении четырёх минут показывали миру" (цитата из Twitter).
"Хочу купить у Йендрика костюм пальца, чтобы ходить в нём на деловые переговоры п скайпу", — написал один пользователь.
Кстати, невольный — на этом настаивает исполнитель — эпатаж не спас положения:
Напомним, победила в этот раз Италия. У России — девятое место.
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