Евровидение шокировать трудно, но немцы смогли

Несмотря на всю "политкорректность" и толерантность зрителей песенного конкурса Евровидение, сконфузить их всё же возможно.

Это, как пишет N-TV, удалось немцам:

на девушке из подтанцовки Йендрика Зигварта, был костюм "руки с поднятым средним пальцем".

Германия на Евровидении

При всей двусмысленности наряда, отмечает издание, "ничего неприличного" артисты не имели в виду:

по задумке постановщиков номера, костюм должен был изображать знак "мир", но "во время выступления один из пальцев загибался, в результате чего получался неприличный жест".

Зрители не поверили в случайность

"Там на сцене танцует средний палец?" — недоумевали зрители в соцсетях. "Круто: самой запоминающейся частью выступления немцев стал средний палец, который они на протяжении четырёх минут показывали миру" (цитата из Twitter). "Хочу купить у Йендрика костюм пальца, чтобы ходить в нём на деловые переговоры п скайпу", — написал один пользователь.

Кстати, невольный — на этом настаивает исполнитель — эпатаж не спас положения:

Германия заняла в конкурсе предпоследнее место, получив всего три балла.

Напомним, победила в этот раз Италия. У России — девятое место.