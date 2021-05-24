Зеленский рассказал о "привкусе" украинской песни на Евровидении

Стала известна реакция президента Украины Владимира Зеленского на выступление группы Go_A на конкурсе "Евровидение". Композицию, в которой есть слова про "конопельку", президент оценил как "… с привкусом души страны".

Напомним, что по итогам конкурса группа Go_A сумела набрать 364 балла и занять пятое место, опередив представляющую Россию певицу Манижу, набравшую 204 балла и оказавшуюся на девятом месте.

"Группа Go_A — крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательное продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", — написал Зеленский в Instagram.

Напомним, что песня, по данным с украинского сайта Евровидения,

"… это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда".

В припеве песни неоднократно повторяются строки:

"Сею, сею, сею, сею конопельку;

Сею, сею, сею, сею зелёненькую".

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