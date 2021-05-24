На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России

Очередной конкурс Евровидение завершён, но страсти вокруг него продолжают кипеть. Правда, совсем не музыкальные.

Поводом стало высказывание Игоря Кондратюка, одного из членов профессионального жюри от Украины, который предложил внести в правила конкурса изменения. Ожидаемо — из-за России.

Кондратюк считает, что оргкомитет песенного конкурса "должен перенять опыт УЕФА", и лишить возможности Украину и Россию оценивать выступления конкурсантов друг друга, поскольку это "аморально":

"Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь по тем из них, у кого есть мозги и честь)", — написал "музыкант" в своей колонке на сайте "Обозреватель".

К слову, похоже, что и без совета Кондратюка в этот раз профессиональные жюри от России и Украины справились — ни одни, ни другие не дали "идеологическим врагам" ни одного балла.

Напомним, победителем конкурса Евровидение — 2021 стала Италия.

Украинская группа Go_A заняла пятое место.

У Манижи, представлявшей Россию, 9-е место.

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