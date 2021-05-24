Очередной конкурс Евровидение завершён, но страсти вокруг него продолжают кипеть. Правда, совсем не музыкальные.
Поводом стало высказывание Игоря Кондратюка, одного из членов профессионального жюри от Украины, который предложил внести в правила конкурса изменения. Ожидаемо — из-за России.
Кондратюк считает, что оргкомитет песенного конкурса "должен перенять опыт УЕФА", и лишить возможности Украину и Россию оценивать выступления конкурсантов друг друга, поскольку это "аморально":
"Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь по тем из них, у кого есть мозги и честь)", — написал "музыкант" в своей колонке на сайте "Обозреватель".
К слову, похоже, что и без совета Кондратюка в этот раз профессиональные жюри от России и Украины справились — ни одни, ни другие не дали "идеологическим врагам" ни одного балла.
Напомним, победителем конкурса Евровидение — 2021 стала Италия.
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