Евровидение-2022 будет принимать Италия

Хозяйкой Евровидения-2022 стала Италия. Представлявшая страну на конкурсе группа Måneskin набрала 524 балла по итогам суммарного голосования зрителей и жюри.

Италия не выигрывала Евровидение с 1990 года. Всего же это третья победа страны за всю историю песенного конкурса. Måneskin представили на смотр песню Zitti E Buoni ("Тихие и послушные"), с которой они ранее в 2021 году выиграли музыкальный конкурс в Сан-Ремо.

"Это невероятно. С такой песней, как эта — это невероятно", — оценил результат голосования вокалист группы Дамиано Давид на итоговой пресс-конференции.

От радости он так скакал на сцене, что порвал штаны — облегающий крой не выдержал столь активных движений Дамиано. Но победителей не судят, поэтому конфуз обернулся шуткой.

Рок-группа Måneskin была основана в 2015 году и успела записать два студийных альбома. Став победителями Евровидения, музыканты обещают к концу года выпустить третий альбом и отправиться на гастроли.

Представлявшая на конкурсе Россию Манижа заняла девятое место. Она набрала 204 балла по итогам суммарного голосования зрителей и профессионального жюри. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, комментируя итоги конкурса, что её музыкальный материал "остался недопонятым".

Не обошлось и без казусов. Впервые за всю историю Евровидения участник, занявший последнее место, не набрал ни одного балла. Это был британский исполнитель, сообщает РИА Новости.

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