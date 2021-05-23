EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало
Возможности для приобретателей недвижимости, предоставляемые ПК
Глава МИД Украины назвал встречу Зеленского и Путина "родами"
В Прокуратуре выяснят, оскорбляет ли клип Моргенштерна чувства верующих
Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине
Чумаков вспомнил, как Александр Серов чуть его не ударил
В Ростех стартовали испытания новой высокоточной ракеты "Монолит"
В РПЦ объяснили, грешно ли вакцинироваться от COVID
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества

Евровидение-2022 будет принимать Италия

Шоу-бизнес

Хозяйкой Евровидения-2022 стала Италия. Представлявшая страну на конкурсе группа Måneskin набрала 524 балла по итогам суммарного голосования зрителей и жюри.

Евровидение-2022 будет принимать Италия

Италия не выигрывала Евровидение с 1990 года. Всего же это третья победа страны за всю историю песенного конкурса. Måneskin представили на смотр песню Zitti E Buoni ("Тихие и послушные"), с которой они ранее в 2021 году выиграли музыкальный конкурс в Сан-Ремо.

"Это невероятно. С такой песней, как эта — это невероятно", — оценил результат голосования вокалист группы Дамиано Давид на итоговой пресс-конференции.

От радости он так скакал на сцене, что порвал штаны — облегающий крой не выдержал столь активных движений Дамиано. Но победителей не судят, поэтому конфуз обернулся шуткой.

Рок-группа Måneskin была основана в 2015 году и успела записать два студийных альбома. Став победителями Евровидения, музыканты обещают к концу года выпустить третий альбом и отправиться на гастроли.

Представлявшая на конкурсе Россию Манижа заняла девятое место. Она набрала 204 балла по итогам суммарного голосования зрителей и профессионального жюри. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, комментируя итоги конкурса, что её музыкальный материал "остался недопонятым".

Не обошлось и без казусов. Впервые за всю историю Евровидения участник, занявший последнее место, не набрал ни одного балла. Это был британский исполнитель, сообщает РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Måneskin - Zitti E Buoni - Italy 🇮🇹 - Grand Final - Eurovision 2021
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Евровидение-2022 будет принимать Италия
Ледяной терминатор живет на Венере
Раскрыт секрет скорости гепардов
Знак зодиака 23 мая: знаменитые Близнецы
Адвокат Моргенштерна убеждён, что клип рэпера не задевает чувства верующих
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Как не уподобиться козлу?
Мельница мифов: кто придумал Америку?
Мануальный терапевт: межпозвоночную грыжу нельзя нащупать руками
Журавлиный танец - искусство или игра?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине

Ранее Мария Миронова возмутилась тем, что её объявили угрозой национальной безопасности Украины.

Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине
Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало
Российский шоу-бизнес
Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало
Политика. Новости и аналитика
Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками
Российский шоу-бизнес
Искусство скатилось в грязь: актёр Павел Майков о деградации общества
Соломон Соловьев Знак зодиака 23 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Анастасия Жукова Боевые роботы наступают: как машины "служат" в армии РФ Анастасия Жукова Усам Оздемиров Можно ли ладить с США, не предавая национальные интересы? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Глава МИД Украины назвал встречу Зеленского и Путина "родами"
Российский шоу-бизнес
Чумаков вспомнил, как Александр Серов чуть его не ударил
В Ростех стартовали испытания новой высокоточной ракеты "Монолит"
Общество
В Ростех стартовали испытания новой высокоточной ракеты "Монолит"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников