Проверке подвергнется клип Morgenshtern и DJ Smash "Новая волна", в котором рэпер предстал в образе главы католической церкви.
Правоохранительным органам предстоит непростая работа. Им придётся внимательно изучить творчество скандального рэпера, чтобы вынести правовой вердикт.
Спорное творение Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) пройдёт психолого-лингвистическую экспертизу.
Проверка инициирована главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.
"В рамках проверки, проведенной ЦПЭ [Центром по противодействию экстремизму] ГУ МВД России по г. Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года", — цитирует текст письма за подписью и. о. прокурора столицы Сергея Савенкова ТАСС.
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Спазмы сосудов (ангиоспазм) - обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.