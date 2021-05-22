В Прокуратуре выяснят, оскорбляет ли клип Моргенштерна чувства верующих

Проверке подвергнется клип Morgenshtern и DJ Smash "Новая волна", в котором рэпер предстал в образе главы католической церкви.

DJ Smash & MORGENSHTERN - Новая Волна (Премьера Клипа, 2021)

Правоохранительным органам предстоит непростая работа. Им придётся внимательно изучить творчество скандального рэпера, чтобы вынести правовой вердикт.

Спорное творение Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) пройдёт психолого-лингвистическую экспертизу.

Проверка инициирована главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

"В рамках проверки, проведенной ЦПЭ [Центром по противодействию экстремизму] ГУ МВД России по г. Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года", — цитирует текст письма за подписью и. о. прокурора столицы Сергея Савенкова ТАСС.