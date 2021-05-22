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Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее Мария Миронова возмутилась тем, что её объявили угрозой национальной безопасности Украины.

Марии Мироновой грозят расправой после её высказывания об Украине

Дочери легендарных артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой пришлось закрыть комментарии в Instagram, так как на неё ополчились хейтеры.

Под одним из постов Марии в микроблоге начались нешуточные споры, переходящие в оскорбления и угрозы.

Миронова объяснила, что искренне не понимает, какую опасность она представляет для Украины.

Напрасно Мария объясняла гражданам Украины, что она на четверть тоже украинка, так как её бабушка родом из Кривого Рога.

"Что вы творите! Володя Зеленский, остановись!" — призывала артистка.

В ответ Мария, по её словам, получила угрозы и проклятия.

"Я никогда (абсолютно сознательно и не будучи идиотом, который не понимает, что происходит) не сеяла рознь между Россией и Украиной! Я считаю главным в сложившейся ситуации Миротворчество, несмотря ни на что, которое может длиться годами и десятилетиями", — написала Миронова в Instagram.

Актриса объясняла, что не была в Крыму в последние годы, однако даже простое упоминание Крыма взорвало её аккаунт.

"Тема Крыма, судя по всему, настолько болезненна, что простая констатация факта, что человек там не был в ближайшие годы, вызывает агрессию, ощущения политической позиции или оправдания или желания угодить какой-то из сторон, это не так, ребята! Об этом мой пост. О том, что есть предел, когда политика начинает переходить в полный, запредельный Абсурд, в котором уже нет никакой здравой логики. А есть только болезненная мстительность, умножающая себя… #мирвсем", — написала Мария.

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Автор: Елена Былкина
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