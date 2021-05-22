Чумаков вспомнил, как Александр Серов чуть его не ударил

Певец Алексей Чумаков поведал историю, которая заставила народного артиста России Александра Серова по-настоящему рассвирепеть.

Алексея Чумакова. по его признанию, удивила реакция Серова на его пародийный номер, созданный для программы "Один в один".

В шоу супруг Юлии Ковальчук исполнил хит "Я люблю тебя до слёз". Молодой исполнитель объяснил, что подошёл к пародийному номеру со всей ответственностью.

Он пытался передать манеру Серова и, возможно, сделал это несколько утрированно.

Чумаков был поражён, что Серов не сумел иронично отнестись к пародии. Вместо этого народный артист намеревался наказать своего обидчика в суде. Более того, Чумакову показалось, что тот собирается его ударить при личной встрече.

"Отсутствие у него (Александра Серова) чувства юмора, самоиронии меня удивило… Позже мы с ним встретились случайно на корпоративе. Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошел мимо. Может, все дело в том, что я высокого роста — 190 сантиметров. Плюс во мне 100 килограммов. Все думают, что я маленький и мягкий, но я высокий и крупный. А Александр не очень высокого роста. И он, видимо, передумал", — передаёт слова Чумакова "Аргументы и факты".

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