Звезда фильма "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин дружит со Стасом Садальским, который вознамерился связать себя узами брака за несколько месяцев до своего 70-летнего юбилея.
Садальский недавно озадачил публику неожиданной новостью. Артист заявил, что собирается жениться на народной артистке СССР Марии Максаковой.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверяет, что 80-летняя Мария Петровна сама сделала ему предложение.
Он уже обратился к своей будущей падчерице Людмиле Максаковой и пригласил её на свадебное торжество.
Артиста Сергея Селина, полюбившего публике по роли капитана Дукалиса из "Улицы разбитых фонарей", позабавила данная новость.
"Стас врёт. Я думаю, не стоит обращать на него внимания. Стас — неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он — неисправимый фантазёр. Это даже точнее. Хотя мне он очень нравится. Пусть таким и остается в свои 70 лет!" — цитирует слова Селина "Собеседник".
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