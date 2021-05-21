Сергей Селин прокомметировал план Садальского жениться на Максаковой

Звезда фильма "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин дружит со Стасом Садальским, который вознамерился связать себя узами брака за несколько месяцев до своего 70-летнего юбилея.

Садальский недавно озадачил публику неожиданной новостью. Артист заявил, что собирается жениться на народной артистке СССР Марии Максаковой.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверяет, что 80-летняя Мария Петровна сама сделала ему предложение.

Он уже обратился к своей будущей падчерице Людмиле Максаковой и пригласил её на свадебное торжество.

Артиста Сергея Селина, полюбившего публике по роли капитана Дукалиса из "Улицы разбитых фонарей", позабавила данная новость.

"Стас врёт. Я думаю, не стоит обращать на него внимания. Стас — неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он — неисправимый фантазёр. Это даже точнее. Хотя мне он очень нравится. Пусть таким и остается в свои 70 лет!" — цитирует слова Селина "Собеседник".

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