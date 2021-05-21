Критик Соседов сравнил надоевшую ему Пугачёву с собакой

Сергей Соседов в интервью изданию "Собеседник" признался, что ему неприятно отвечать на вопросы об Алле Пугачёвой.

Музыкальный критик считает, что Примадонна уже давно неинтересна людям, а её имя держится на слуху благодаря журналистам, которые, возможно, получают за это высокие гонорары.

"Пугачёва всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу. Я лично воспринимаю все вопросы о Пугачёвой как издевку над собой. Полагаю, что и Киркоров считает также", — заявил Соседов.

Кроме того, критик убеждён, что Алла Пугачёва уже не является музыкальной легендой. Сам он уже давно не слушает песни в её исполнении.

Стоит отметить, что Сергей Соседов уже не впервые отрицательно высказывается о Примадонне. Сама же Алла Борисовна утверждает, что критик просто пользуется её именем, чтобы повысить свои рейтинги.

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