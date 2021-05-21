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Александру Пушному научным языком объяснили, почему он бесчувственный отец

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Пушной рискнул сделать генетическую экспертизу в рамках "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. После изучения генома гостям шоу рассказывают о склонностях к тем или иным болезням, личностных рисках и особенностях характера.

Александру Пушному научным языком объяснили, почему он бесчувственный отец

Анализ ДНК Александра Пушного показал, что у шоумена наблюдаются изменения в гене рецептора окситоцина. Этот ген еще называют родительским, так как он отвечает за эмпатию.

Ведущий программы "Галилео" признался, что не улавливает эмоциональное состояние своего ребёнка. Он с интересом воспринял вердикт генетиков, так как действительно замечал в себе некую чёртвость по отношению к наследникам. Пушной посетовал, что если его дети здоровы, то он к ним равнодушен.

Он признал, что пытается решить все проблемы в семье с помощью денег.

"Как папа я тревожный, но бессмысленно тревожный. Я по форме очень активный, но по содержанию нет. Я всегда хочу залить все проблемы деньгами, вызвать 80 скорых и из них 50 платных, чтобы все приехали и всё решили. А ребенок не может выздороветь за секунду. Мое паникёрство не продуктивно абсолютно", — объяснил Пушной.

Шоумен рассказал, что его супруга постоянно упрекает его в равнодушии.

"Мне жена говорит, что, когда дети у тебя здоровы — это не значит, что их нет. Проблем со здоровьем нету? Всё, остальное меня не интересует. Всё это у меня в генах, так что отвалите!" — съязвил Александр.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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