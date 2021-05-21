Немцы вступились за Манижу после нападок антироссийской прессы

Читателей немецкого журнала Spiegel возмутила статья, в которой намекнули, что Манижа является протеже Путина.

Граждане Германии скептически отнеслись к предположению о том, что президент России лично выдвинул кандидатуру исполнительницы на музыкальный европейский конкурс.

Немецких зрителей Евровидения не впечатлили "заговорщицкие" аргументы прессы Германии. Европейцы увидели в выступлении Манижи прежде всего феминистский манифест.

"Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин, а ещё говорить разного рода глуповатые фразы. Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?" — цитирует комментарии граждан Германии телеканал "360". "Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, Путин всё определяет в России… А тут государственный телеканал поддерживает Manizha, и у неё есть как фанаты, так и хейтеры", — отмечали европейцы.

Немцы, следящие за "Евровидением", предположили, что в Таджикистане смелое творчество Манижи не нашло бы поддержки.

"Лучше это делать в России, поскольку там, кроме борьбы, есть ещё и деньги. Прекрасно", — написал Matthias-RuKwuVsZg.

Не согласились немецкие граждане и с тем, что певице не следовало бы представлять Россию из-за её таджикского происхождения.

"Manizha с трёх лет живёт в Москве, она там выросла, ходила в школу и стала известной певицей. Насколько мне известно, русский — её родной язык. И почему в таком случае она должна выступать за Таджикистан (а на Евровидении это вообще невозможно)? Означает ли это, что Жером Боатенг (Jerome Boateng) должен выступать за Гану?" — возмущались жители Германии.

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