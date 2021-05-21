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Манижу на "Евровидении" сопровождает возлюбленный

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналисты разузнали, кому принадлежит сердце яркой певицы таджикского происхождения Манижи Сангин.

Манижу на "Евровидении" сопровождает возлюбленный

Как сообщает издание Super, бойфрендом Манижи оказался молодой режиссёр Ладо Кватания.

Он поддерживает исполнительницу на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме.

На мысли о том, что Манижу и Ладо связывают не только творческие, но и личные отношения, представителей СМИ навело то, что парочка почти неразлучна.

Ладо Кватания давно помогает Маниже в творчестве. Он снимал клип исполнительницы "Мама". Он также является автором замысла для концертного номера певицы.

О 33-летнем парне Сангин известно, что он учился РАТИ-ГИТИС, окончил сценарные курсы в Академии Киноискусства в США.

Кватания снимал клипы Хаски "Иуда", Markul feat. Oxxxymiron "Fata Morgana", Дельфина "387", Ленинграда "Золото".

Финал "Евровидения" пройдёт в субботу 22 мая.

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Манижа и ее возлюбленный Ладо Кватания
Автор: Елена Былкина
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