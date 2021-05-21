Журналисты разузнали, кому принадлежит сердце яркой певицы таджикского происхождения Манижи Сангин.
Как сообщает издание Super, бойфрендом Манижи оказался молодой режиссёр Ладо Кватания.
Он поддерживает исполнительницу на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме.
На мысли о том, что Манижу и Ладо связывают не только творческие, но и личные отношения, представителей СМИ навело то, что парочка почти неразлучна.
Ладо Кватания давно помогает Маниже в творчестве. Он снимал клип исполнительницы "Мама". Он также является автором замысла для концертного номера певицы.
О 33-летнем парне Сангин известно, что он учился РАТИ-ГИТИС, окончил сценарные курсы в Академии Киноискусства в США.
Кватания снимал клипы Хаски "Иуда", Markul feat. Oxxxymiron "Fata Morgana", Дельфина "387", Ленинграда "Золото".
Финал "Евровидения" пройдёт в субботу 22 мая.
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