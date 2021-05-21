Родион Газманов оценил шансы Манижи одержать победу на Евровидении

Сын Олега Газманова признал, что сценарий номера Манижи отлично вписывается в концепцию "немузыкального" по своей сути соревнования.

Прошли первые восторги, вызванные полуфинальным выступлением Манижи Сангин. Те, кто критиковал певицу, признали, что Манижа ведёт себя уверенно и профессионально. Зрители хвалили девушку за мощную энергетику. Многие по достоинству оценили и яркий номер российской представительницы.

Иосиф Пригожин отметил ранее, что выход в финал Манижи — не является особым достижением, так как конкурс нуждается в многомиллионной российской аудитории.

Энтузиазм тех, кто болеет за Манижу, несколько поубавился, когда публика увидела конкурентов российской певицы.

Певец Родион Газманов скептически относится к конкурсу Евровидение, отмечая, что иногда в нём лидируют не таланты, а те, кто сумел шокировать аудиторию.

"Никого не хочу обидеть, но одно дело, когда ты получаешь первое место за то, что ты хорошо поёшь, а когда ты выигрываешь только потому что ты — бородатая женщина, а на конкурсе есть люди, которые выступили гораздо лучше тебя, то это удивляет", — цитирует артиста Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Родион предполагает, что Россия не сможет победить на Евровидении-2021, потому что политическая ситуация играет против нашей страны.

"Я желаю Маниже удачи, у неё очень крепкий модный номер, но не могу сказать, что такая музыка мне нравится. Но номер сделан в рамках в концепции самого Евровидения, а это — гениальное сочетание абсолютно несочетаемого. Я желаю ей победы, несмотря на то, что с точки зрения политической ситуации шансов победить у России нет", — объяснил Родион Газманов.

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