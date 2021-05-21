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Родион Газманов оценил шансы Манижи одержать победу на Евровидении

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын Олега Газманова признал, что сценарий номера Манижи отлично вписывается в концепцию "немузыкального" по своей сути соревнования.

Родион Газманов оценил шансы Манижи одержать победу на Евровидении

Прошли первые восторги, вызванные полуфинальным выступлением Манижи Сангин. Те, кто критиковал певицу, признали, что Манижа ведёт себя уверенно и профессионально. Зрители хвалили девушку за мощную энергетику. Многие по достоинству оценили и яркий номер российской представительницы.

Иосиф Пригожин отметил ранее, что выход в финал Манижи — не является особым достижением, так как конкурс нуждается в многомиллионной российской аудитории.

Энтузиазм тех, кто болеет за Манижу, несколько поубавился, когда публика увидела конкурентов российской певицы.

Певец Родион Газманов скептически относится к конкурсу Евровидение, отмечая, что иногда в нём лидируют не таланты, а те, кто сумел шокировать аудиторию.

"Никого не хочу обидеть, но одно дело, когда ты получаешь первое место за то, что ты хорошо поёшь, а когда ты выигрываешь только потому что ты — бородатая женщина, а на конкурсе есть люди, которые выступили гораздо лучше тебя, то это удивляет", — цитирует артиста Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Родион предполагает, что Россия не сможет победить на Евровидении-2021, потому что политическая ситуация играет против нашей страны.

"Я желаю Маниже удачи, у неё очень крепкий модный номер, но не могу сказать, что такая музыка мне нравится. Но номер сделан в рамках в концепции самого Евровидения, а это — гениальное сочетание абсолютно несочетаемого. Я желаю ей победы, несмотря на то, что с точки зрения политической ситуации шансов победить у России нет", — объяснил Родион Газманов.

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