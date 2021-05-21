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После нападок на Меладзе Ани Лорак может лишиться бизнеса

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак недавно намекнула на харассмент со стороны продюсера Константина Меладзе. После этого у артистки начались проблемы.

После нападок на Меладзе Ани Лорак может лишиться бизнеса

Ани Лорак в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" намекнула, что ей пришлось прекратить сотрудничество с Константином Меладзе из-за того, что условия, которые предложил ей продюсер, её не устроили.

Позже Лорак поспешила заступиться за продюсера, объяснив, что журналисты неверно истолковали её слова.

При этом о харрасменте со стороны продюсера стали свидетельствовать другие исполнительницы.

Вслед за Лорак многие артистки стали вспоминать об "особом" внимании к ним их творческого руководителя. Про излишний интерес к ним Меладзе рассказали певицы Ольга Полякова и Татьяна Найник.

Параллельно с возрастающим общественным резонансом после озвученной истории у Лорак начались неприятности в сфере бизнеса.

По информации издания "Комсомольская правда", налоговые органы запустили процесс ликвидации фирмы, принадлежащей артистке.

Поводом для закрытия организации стало то, что фактический адрес фирмы не совпадает с юридическим.

"Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании", — цитирует слова юриста Михаила Алексеева "Комсомольская правда".

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Судьба Ани Лорак. Любовь по контракту. Судьба человека @Россия 1
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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