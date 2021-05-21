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Хирург изуродовал руку десятилетнему племяннику певицы Славы

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Сестра исполнительницы хита "Одиночество-сволочь" певицы Славы пожаловалась в Instagram на врачей, которые едва не лишили её сына руки.

Хирург изуродовал руку десятилетнему племяннику певицы Славы

Сестра артистки Елена Сланевская рассказала пугающую историю о том, как её десятилетний сын Елисей получил тяжёлый перелом во время отдыха в городе Сочи.

Обеспокоенная мать поспешила с сыном в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где мальчику сделали операцию, вставив в руку спицу.

Женщина осталась крайне недовольна качеством проведённой операции. назвав хирурга, работавшего с рукой мальчика "мясником".

"И этот мясник, он шесть часов в нем копался. Вставил ему спицу просто в мясо и, видимо, устал и ушел. И отдал его так матери. Как можно так делать операции. Доверились нашим советским врачам. У нас есть врачи, но этот просто мясник", — возмущаются родственники пострадавшего мальчика.

Позже, когда рука ребёнка ужасно распухла и посинела, врачи сообщили о необходимости провести повторную операцию.

"В восемь утра сделали рентген. Через пару часов мне звонит доктор и говорит, что спица "встала немного не так" и нужно переделывать операцию… И дальше все, как в тумане. Приходят другие врачи, начинают мне объяснять, что такое бывает, очень редко, но бывает. Что они все исправят, но оперировать сегодня нельзя, так как у него сильный отек, пальчики стали синего цвета и увеличились в двойном размере, нужно ждать пока спадет отек, это до пяти дней!" — пожаловалась Елена Сланевская.

После этого на помощь сестре пришла Анастасия (настоящее имя певицы Славы). Она подключила своего лечащего врача из европейской клиники. Елисею успешно сделали хирургическую операцию. За лечение звезде пришлось заплатить почти два миллиона рублей.

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Слава - Одиночество
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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