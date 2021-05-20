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Юмористка Елена Воробей намекнула на тайную свадьбу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская артистка эстрады и юмористка Елена Воробей не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она три раза официально была замужем, кроме того, у неё было несколько гражданских мужей, сообщает издание "СтарХит".

Юмористка Елена Воробей намекнула на тайную свадьбу

Не так давно выяснилось, что 53-летняя звезда встретила новую любовь. По словам Воробей, такого мужчину она ждала всю свою жизнь. Избранник артистки — госслужащий.

На недавнем мероприятии звезда традиционно появилась без спутника и ответила на несколько вопросов журналистов. Она призналась, что они с возлюбленным хотели бы завести ребёнка. Кроме того, Воробей намекнула на тайную свадьбу.

"Мы уже прошли все возможные испытания, понимаем, что встретились неслучайно. Недавно мой избранник прошел испытание километражем. Я выманила его из дома и заставила пройти 25 км. Так мы плавно и подошли к ЗАГСу… Ой, больше не буду ничего говорить! Язык мой — враг мой!" — сообщила она.

 

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Автор: Снежана Шахова
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