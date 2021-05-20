Молодая жена Петросяна восхитила подписчиков новым образом

Татьяна Брухунова

32-летняя супруга Евгения Петросяна обладает индивидуальным стилем, за который её многие критикуют. Недавно она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в необычном наряде.

Татьяна Брухунова позирует в "детском" платье с матрёшками. Оно было сшито для неё по индивидуальному заказу.

Подписчики пришли в восторг от её нового образа. Они засыпали девушку комплиментами.

"Матрешки — беспроигрышный вариант", "Как круто!", "Красота", "Изумительное платье", "Вау! Загляденье", "Яркая как лето", "Великолепный наряд! Вы красотка", — написали они.

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