Агутин признался, что увёл Варум у другого мужчины

Певец и музыкант Леонид Агутин в интервью Дмитрию Борисову для его youtube-канала "ЖЗЛ" снова затронул тему взаимоотношений с женой Анжеликой Варум.

Он признался, что ему было сложно добиться внимания будущей супруги. Агутин ухаживал за Варум около года. Сложность была в том, что в тот период у Анжелики был молодой человек.

У самого певца тоже был богатый опыт отношений с женщинами. Обычно ему было легко расположить к себе заинтересовавшую его особу. Но к Анжелике он не знал как подступиться.

"Я вот даже не понимал, как к Анжелике подойти. У меня к тому моменту был большой опыт по укладыванию девушек в постель, а к Анжелике почему-то не мог найти подход", — признался артист.

Когда же Агутин и Варум стали встречаться, она спросила его, почему он так долго не решался к ней подойти. Тогда певец не знал, что ей ответить.

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