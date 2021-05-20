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Шура помирился с мамой после затяжного конфликта

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Конфликт Шуры с матерью длился много лет, с самого детства артиста. По словам певца, в возрасте 9 лет мать отдала его в детский дом. Но через несколько дней мальчика оттуда забрала бабушка.

Шура помирился с мамой после затяжного конфликта

В 16 лет артист узнал, что живущий рядом с ним мужчина — не его отец. Только тогда Шура понял, что всё это время мать вымещала на нём ненависть, которую испытывала к его родному отцу.

Будучи взрослым, Шура всегда помогал матери. Но родительница даже не отвечала на его звонки и не приходила на концерты.

Потом певец узнал, что мать и его брат подали на него в суд, чтобы выписать из квартиры, в которую его когда-то прописала бабушка. Суд тогда иск удовлетворил.

Что было, то прошло

Только недавно родные люди смогли простить друг другу все обиды и помириться. Шура прилетел в Новосибирск, чтобы наконец-то отметить свой день рождения с мамой.

Мать и сын впервые за 25 лет будут в этот день вместе. Сейчас артист больше не хочет вспоминать о печальных моментах в жизни, связанных с близкими. Он знает, что мама не испечёт для него торт, но, скорее всего, примет участие в сюрпризе, который готовят организаторы концерта.

После этого он планирует вернуться в Москву и отпраздновать день рождения в Барвихе. Там его поздравят 100 детей, которые будут выступать с ним на одной сцене.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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