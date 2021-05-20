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Ирина Слуцкая высказалась о харассменте в спорте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитая фигуристка и депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая объяснила, можно ли построить карьеру в спорте через постель.

Ирина Слуцкая высказалась о харассменте в спорте

Российские звёзды сейчас активно обсуждают моральное разложение в среде шоу-бизнеса. Многие знаменитости признают, что среди певцов и артистов очень распространены безнравственные способы достижения успеха.

Тема харассмента обострилась после признаний Елены Прокловой. Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова отмечают, что и в балете процветают отношения, которые в обществе принято осуждать.

Ирина Слуцкая считает, что пострадавшей стороне не стоит предавать огласке интимные связи, если всё происходило по обоюдному согласию.

Что же касается спорта, то Слуцкая уверила, что спортивная специфика не позволяет становиться чемпионами благодаря отношениям с влиятельными людьми.

"У нас 15-летние дети занимаются, вы что?! Это подсудные дела. В фигурном катании такого нет. У нас жёсткий, сложнокоординационный вид спорта. Даже если твой путь ляжет через постель, ты не выйдешь на лёд и не выполнишь прыжок в три-четыре оборота. Точно также и допинг в нашем виде спорта более, чем загадочный. Если я вам дам сейчас огромную допинговую пилюлю, вы наденете коньки и всё равно ничего не сделаете", — цитирует Слуцкую "Комсомольская правда".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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