Племянник Олега Янковского высказался о любвеобильной Прокловой

Янковскому-младшему не понравилось, что актриса рассказала о связи с его знаменитым дядей.

Игорь Янковский прокомментировал заявление заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой о том, что у неё были красивые любовные отношения с народным артистом СССР Олегом Янковским.

67-летняя актриса ранее призналась, что совместные съёмки в фильме "Сентиментальный роман" закончились для неё и для Янковского "потрясающе интересными красивыми отношениями".

"О, господи. Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у неё мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только её жалко. Ну честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно, грязно!" — высказался актёр в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Янковский объяснил, что жена его дяди — актриса Людмила Зорина была осведомлена об изменах супруга, но это не привело к разводу.

"Это беда нашей профессии. Но, с другой стороны, мы — герои-любовники. Если нас не будут любить, значит, мы плохо работали", — отметил Игорь Янковский.

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