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Божена Рынска вспомнила о неподобающем поведении Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Божена Рынска предположила, что звезда "Дома-2" очень плохо воспитана.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Божена вспомнила о своём опыте общения с Ольгой Бузовой. Впечатления от взаимодействия с Ольгой у неё остались весьма неприятными.

По словам известного светского обозревателя, Бузова по-хамски вмешивалась в беседу, из-за чего у них произошёл небольшой конфликт.

"Она нагло перебивала, не давая слово сказать. Говоришь, а она лезет. Если хочешь что-то сказать, подними руку, как воспитанная девочка, и скажи: "Извините, но я дополню", — поделилась своим мнением Рынска в передаче "Эмпатия Манучи".

То, что у Бузовой — тысячи поклонников, удивляет журналистку. Она затрудняется оценить этот странный факт.

Божена Рынска
Божена Рынска

"Как я её оцениваю? Не знаю. Это история про новое время. У человека выдающиеся способности навязаться обществу. Как? Мы не знаем. В принципе, всем старикам новое время не нравится", — заключила Рынска в беседе с Вячеславом Манучаровым.

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БОЖЕНА РЫНСКА: СКАНДАЛЫ, ДОЧЬ И ДЕНЬГИ /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ новости шоу бизнеса светская хроника
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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