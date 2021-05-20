Галкин потроллил Жириновского, который пожаловался на "южное гостеприимство"

Ранее Владимир Жириновский рассказал историю о том, как заместитель мэра города Сочи предложил ему оплатить банкет в ресторане города Сочи. Лидера ЛДПР возмутило то, что ему предоставили счёт за угощение, которое он не заказывал.

Владимир Жириновский

Максим Галкин вспомнил былое мастерство. Пародии на Владимира Вольфовича в своё время принесли юмористу всероссийскую славу. Пародист вновь возвратился к одному из любимых своих персонажей и с прежней виртуозностью изобразил речь главы ЛДПР.

"Владимир Вольфович на прошлой неделе выступил с речью о южном гостеприимстве — я решил дополнить", — написал под видео Галкин.

Супруг Аллы Пугачёвой от лица Жириновского стал возмущаться по поводу того, что его заставляют за всё платить: за посещение общественного туалета на пляже, за услуги парикмахера, за сдачу анализа в больнице.

Максим Галкин

Юмор Галкина был построен на том, что Владимир Вольфович якобы сетует на то, что не ценят его вклад в тот или иной процесс. В туалете он будто бы оставляет полезные удобрения, в парикмахерской его волосами могут набить подушку, а сдаёт он вообще очень ценную кровь, напичканную драгоценными антителами.

"Люблю Жириновского, он лучший стендап комик России", — написли фолловеры под видео с пародией.

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