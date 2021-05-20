EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Рамзан Кадыров отыскал своего обидчика из Instagram
Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"
Осуждаем. Ответ будет: МИД РФ о высылке дипломата из СМ
Давить бессмысленно: в бундестаге оценили "разворот" США по "СП-2"
Вадим Горшенин: суд над Платошкиным - дискредитация государственного строя
США выступают против резолюции ООН о прекращении огня в Израиле
Директор ФСИН прокомментировал состояние здоровья Навального
Эсминец США грубо нарушил китайский суверенитет

Галкин потроллил Жириновского, который пожаловался на "южное гостеприимство"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее Владимир Жириновский рассказал историю о том, как заместитель мэра города Сочи предложил ему оплатить банкет в ресторане города Сочи. Лидера ЛДПР возмутило то, что ему предоставили счёт за угощение, которое он не заказывал.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

Максим Галкин вспомнил былое мастерство. Пародии на Владимира Вольфовича в своё время принесли юмористу всероссийскую славу. Пародист вновь возвратился к одному из любимых своих персонажей и с прежней виртуозностью изобразил речь главы ЛДПР.

"Владимир Вольфович на прошлой неделе выступил с речью о южном гостеприимстве — я решил дополнить", — написал под видео Галкин.

Супруг Аллы Пугачёвой от лица Жириновского стал возмущаться по поводу того, что его заставляют за всё платить: за посещение общественного туалета на пляже, за услуги парикмахера, за сдачу анализа в больнице.

Максим Галкин
Максим Галкин

Юмор Галкина был построен на том, что Владимир Вольфович якобы сетует на то, что не ценят его вклад в тот или иной процесс. В туалете он будто бы оставляет полезные удобрения, в парикмахерской его волосами могут набить подушку, а сдаёт он вообще очень ценную кровь, напичканную драгоценными антителами.

"Люблю Жириновского, он лучший стендап комик России", — написли фолловеры под видео с пародией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Максим Галкин и Жириновский (2002)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Галкин потроллил Жириновского, который пожаловался на "южное гостеприимство"
Пашинян уточнил число военных Азербайджана на территории Армении
В США поддержали законопроект, который запрещает признавать Крым российским
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Как избавиться от отёков без лекарств
Её величество капуста: виды, сорта, особенности
Рамзан Кадыров отыскал своего обидчика из Instagram
Овечкин сломал клюшку и жёстко отчитал российского вратаря "Вашингтона"
Осуждаем. Ответ будет: МИД РФ о высылке дипломата из СМ
Азиза: Манижа на Евровидении - чистый политический хайп
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней).

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Любовь Степушова Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Советы
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Новости Белоруссии
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников