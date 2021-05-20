Что говорят о Евровидении кумиры нескольких поколений россиян

Проходящий в эти дни в Роттердаме песенный конкурс "Евровидение" вольно или невольно, но обсуждают в России все:

кто-то, преисполнившись патриотическими чувствами от души болеет за Манижу, представляющую нашу страну;

кто-то, вспоминая "бородатую женщину" Кончиту Вурст, победившую в 2014 году в Копенгагене, "ничего доброго" не ждёт.

А как оценивают Евровидение артисты "старой закалки", кумиры миллионов россиян в нескольких уже поколениях?

Корреспондент "Правды.Ру" поговорил об этом с певцом Вячеславом Малежиком и бессменным фронтменом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым.

Вячеслав Малежик

Вячеслав Малежик

- Честно говоря, я равнодушно отношусь к Евровидению. Мне не нравится этот конкурс сам по себе.

- Почему?

- Я считаю, что это ангажированный конкурс. Политически и всякими ЛГБТ-сообществами. Они его поднимают на щит.

Там сейчас речь вообще не о музыке: только хайп.

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев

- Я к Евровидению отношусь очень-очень спокойно, даже можно сказать индифферентно.

Я старый музыкант и отлично помню, что в 70-х оно появилось как конкурс самодеятельности. Самодеятельности! Не профессионалов.

Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной, и оставила след в мировой истории поп-музыки.

Это единственный случай за всю историю Евровидения. Больше такого не повторялось и вряд ли повторится.

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