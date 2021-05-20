EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эсминец США грубо нарушил китайский суверенитет
Украинских постановщиков номера для Евровидения обвинили в плагиате
Казань сегодня: игра в теракт и увольнение полицейского за ролик с допросом
После Зеленского: Кургинян о двух сценариях действий Украины
Жовква назвал фактор, нужный для встречи Байдена и Зеленского в июне
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Лавров и Блинкен: встреча была конструктивной
Медиков обвиняют в смерти Марадоны
В Великобритании зафиксирован всплеск антисемитизма

Что говорят о Евровидении кумиры нескольких поколений россиян

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Проходящий в эти дни в Роттердаме песенный конкурс "Евровидение" вольно или невольно, но обсуждают в России все:

  • кто-то, преисполнившись патриотическими чувствами от души болеет за Манижу, представляющую нашу страну;
  • кто-то, вспоминая "бородатую женщину" Кончиту Вурст, победившую в 2014 году в Копенгагене, "ничего доброго" не ждёт.

А как оценивают Евровидение артисты "старой закалки", кумиры миллионов россиян в нескольких уже поколениях?

Корреспондент "Правды.Ру" поговорил об этом с певцом Вячеславом Малежиком и бессменным фронтменом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым.

Вячеслав Малежик

Вячеслав Малежик
Вячеслав Малежик

- Честно говоря, я равнодушно отношусь к Евровидению. Мне не нравится этот конкурс сам по себе.

 - Почему?

- Я считаю, что это ангажированный конкурс. Политически и всякими ЛГБТ-сообществами. Они его поднимают на щит.

Там сейчас речь вообще не о музыке: только хайп.

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев
Николай Расторгуев

- Я к Евровидению отношусь очень-очень спокойно, даже можно сказать индифферентно.

Я старый музыкант и отлично помню, что в 70-х оно появилось как конкурс самодеятельности. Самодеятельности! Не профессионалов.

Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной, и оставила след в мировой истории поп-музыки.

Это единственный случай за всю историю Евровидения. Больше такого не повторялось и вряд ли повторится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ABBA: Waterloo (Eurovision 1974)
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Директор ФСИН прокомментировал состояние здоровья Навального
Что говорят о Евровидении кумиры нескольких поколений россиян
Эсминец США грубо нарушил китайский суверенитет
Украинских постановщиков номера для Евровидения обвинили в плагиате
Казань сегодня: игра в теракт и увольнение полицейского за ролик с допросом
После Зеленского: Кургинян о двух сценариях действий Украины
Жовква назвал фактор, нужный для встречи Байдена и Зеленского в июне
Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Лавров и Блинкен: встреча была конструктивной
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней).

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Любовь Степушова Борреля не поняли на обеде со странами Западных Балкан Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Новости Белоруссии
В Белоруссии у жилых домов потерпел крушение военный самолёт
Читатели немецкой газеты: "народишко" России должен забыть об Арктике
Евросоюз
Читатели немецкой газеты: "народишко" России должен забыть об Арктике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников