Проходящий в эти дни в Роттердаме песенный конкурс "Евровидение" вольно или невольно, но обсуждают в России все:
А как оценивают Евровидение артисты "старой закалки", кумиры миллионов россиян в нескольких уже поколениях?
Корреспондент "Правды.Ру" поговорил об этом с певцом Вячеславом Малежиком и бессменным фронтменом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым.
- Честно говоря, я равнодушно отношусь к Евровидению. Мне не нравится этот конкурс сам по себе.
- Почему?
- Я считаю, что это ангажированный конкурс. Политически и всякими ЛГБТ-сообществами. Они его поднимают на щит.
Там сейчас речь вообще не о музыке: только хайп.
- Я к Евровидению отношусь очень-очень спокойно, даже можно сказать индифферентно.
Я старый музыкант и отлично помню, что в 70-х оно появилось как конкурс самодеятельности. Самодеятельности! Не профессионалов.
Именно там впервые на сцене появилась АВВА. И сразу стала страшно популярной, и оставила след в мировой истории поп-музыки.
Это единственный случай за всю историю Евровидения. Больше такого не повторялось и вряд ли повторится.
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