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Вика Цыганова: номер Манижи - просто кич, что и оценили европейцы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение", вышла в финал.

Вика Цыганова: номер Манижи - просто кич, что и оценили европейцы

Для многих россиян это, вероятно, было неожиданно, учитывая весь негатив, который сопровождал выбор Первого канала.

Получается, что все эти люди дружно заблуждались и то, что спела Манижа — это хорошо?

Своим мнением с "Правдой.Ру" поделилась певица, актриса, композитор Вика Цыганова.

— Я не могу отвечать за всех. С моей точки зрения, кто был прав, а кто заблуждался — покажет время. Потому что девушка неординарная и, по всей вероятности, не без способностей. Видна ее искренность, темперамент.

То, что касается, Евровидения, я считаю, что это стыдно — принимать участие России в подобных мероприятиях. Потому что это абсолютные Содом и Гоморра. Своим детям я бы никогда в жизни не показала такие выступления.

К слову, это мнение сформировалось не сейчас. Я одна из первых должна была принимать участие в конкурсе Евровидение. Но — не приняла.

Понимаете, у России особые культура, традиции, ценности. Мы должны их беречь и отстаивать. А не ровняться на Европу. Мало ли что в Европе понравилось. Они женятся, замуж выходят друг за друга… Я не хочу, чтобы Россия была такой западной.

Вот и этот конкурс… Я не могу одного оторвать от другого. Люди транслируют свои мысли. И эта радуга, украденная у Господа, под этим флагом — это же все трансляция только ЛГБТ. Вот и все.

— А номер Манижи вам нравится, как профессионалу, или нет?

— Это кич. Ярко выраженный кич. Я, например, пела песню "Русская водка", за которую меня все долбали и клевали. Но в той песне был смысл, как в басне:

"хорошо, ядрена мать, только меру надо знать".

В номере Манижи есть определенный набор импульсов. И сказать, что это какие-то хорошие текст или музыка я не могу. Но сам номер был яркий, он на меня произвел впечатление. И то, что пэчворк использовался, и такой креативный подход — это, на мой взгляд, было очень даже неплохо.

— Манижа может хотя бы войти в тройку победителей?

— Я не знаю. Желать ей победы, я считаю, бессмысленно. Победа в Евровидении — для меня это не победа, для меня это поражение в тех реалиях, которые есть.

Я ей могу пожелать удачи. Она молодая девушка, горящая. Много было разных людей талантливых. Главное, куда она вырулит со своими достижениями.

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Вика Цыганова - Русская Водка (+ LYRICS & TRANSLATION)
Автор: Ольга Лебедева
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