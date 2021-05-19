22-летняя Софья Меладзе отказалась от родительских денег

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина в личном микроблоге трогательно поздравила с днём рождения их общую дочь Софью, которой исполнилось 22 года.

По словам Ирины, в свободное время Софья любит ходить на рыбалку и, несмотря на то, что является очень утончённой девушкой, отлично справляется с рыбной ловлей.

Ирина пожелала дочери, чтобы на её крючок в будущем клевала только золотая рыбка. Также она отметила, что всегда поддержит её в любых жизненных ситуациях.

Ирина Меладзе отметила, что Софья больше не нуждается в материальной помощи своего знаменитого отца. Она самостоятельно зарабатывает, обеспечивая себя и даже помогая своим родственникам.

У бывших супругов три дочери — Инга, Софья и Арина.

В браке с экс-вокалисткой группы "ВиаГра" Альбиной Джанабаевой у Валерия Меладзе тоже родилось трое детей — сыновья Костя и Лука, и дочка Агата, которая появилась на свет в апреле этого года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.