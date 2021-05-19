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22-летняя Софья Меладзе отказалась от родительских денег

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина в личном микроблоге трогательно поздравила с днём рождения их общую дочь Софью, которой исполнилось 22 года.

22-летняя Софья Меладзе отказалась от родительских денег

По словам Ирины, в свободное время Софья любит ходить на рыбалку и, несмотря на то, что является очень утончённой девушкой, отлично справляется с рыбной ловлей.

Ирина пожелала дочери, чтобы на её крючок в будущем клевала только золотая рыбка. Также она отметила, что всегда поддержит её в любых жизненных ситуациях.

Ирина Меладзе отметила, что Софья больше не нуждается в материальной помощи своего знаменитого отца. Она самостоятельно зарабатывает, обеспечивая себя и даже помогая своим родственникам.

У бывших супругов три дочери — Инга, Софья и Арина.

В браке с экс-вокалисткой группы "ВиаГра" Альбиной Джанабаевой у Валерия Меладзе тоже родилось трое детей — сыновья Костя и Лука, и дочка Агата, которая появилась на свет в апреле этого года.

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Валерий Меладзе о творчестве, семье, новогодних огоньках на ТВ, хамстве, вранье, России и Грузии
Автор: Снежана Шахова
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