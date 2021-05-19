Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина в личном микроблоге трогательно поздравила с днём рождения их общую дочь Софью, которой исполнилось 22 года.
По словам Ирины, в свободное время Софья любит ходить на рыбалку и, несмотря на то, что является очень утончённой девушкой, отлично справляется с рыбной ловлей.
Ирина пожелала дочери, чтобы на её крючок в будущем клевала только золотая рыбка. Также она отметила, что всегда поддержит её в любых жизненных ситуациях.
Ирина Меладзе отметила, что Софья больше не нуждается в материальной помощи своего знаменитого отца. Она самостоятельно зарабатывает, обеспечивая себя и даже помогая своим родственникам.
У бывших супругов три дочери — Инга, Софья и Арина.
В браке с экс-вокалисткой группы "ВиаГра" Альбиной Джанабаевой у Валерия Меладзе тоже родилось трое детей — сыновья Костя и Лука, и дочка Агата, которая появилась на свет в апреле этого года.
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