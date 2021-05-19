Кристина Орбакайте раскрыла названия любимых блюд

Благодаря режиму самоизоляции Кристина Орбакайте узнала, что она хорошая хозяйка.

В интервью изданию "Wday", певица рассказала, что именно готовит для своих близких. Оказалось, что питаются они довольно просто.

По словам Кристины, на завтрак она часто готовит сырники и разные каши. На обед её муж Михаил и дочь Клава любят есть овощные, куриные или рыбные супы, лёгкие салаты. Артистка также рассказала и о кулинарных способностях супруга. Он почти всегда занимался приготовлением ужина и баловал жену и дочь запечённой курицей, рыбой или мясом с овощами.

Во время пандемии Кристина Орбакайте много времени проводила с дочерью. Раньше она не могла себе этого позволить из-за насыщенного рабочего графика.

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