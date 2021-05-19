Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте

В 25 мая Кристине Орбайкайте исполнится 50 лет. По этому поводу родные и близки певицы поделились своими воспоминаниями о ней. Так, известный хореограф Алла Духова в эфире передачи "Секрет на миллион” рассказала, что когда-то ей сильно досталось от Аллы Пугачёвой за жёсткие методы работы с её дочерью.

"Однажды она пришла и сказала: "что это вы мою доченьку задвигаете?”, — поделилась руководитель школы "Тодес" в эфире НТВ.

Но сегодня у Духовой прекрасные отношения с Пугачёвой.

Сама Кристина Орбакайте очень благодарна Духовой за всё, что она для неё сделала. Кристина стала успешной певицей и актрисой. А для Аллы Пугачёвой Алла Духова стала одной близких подруг.

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