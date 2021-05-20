Сценарист Анастасия Михайлова уверяет, что она является автором постановки на композицию "Шум" группы Go_A.
В своём аккаунте в Facebook девушка заявила, что в начале февраля она отправляла на телевидение идею для клипа украинской группы.
По словам Анастасии, её идею отклонили, а победу одержал другой человек. При этом Михайлова узнала в номере, представленном на европейском конкурсе, свою задумку.
"Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню "Шум" группы Go_A не похожа на мою от слова "совсем"? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?" — решила вынести свои подозрения на суд общественности Анастасия.
Михайлова рассказала, что её сценарий содержал общую идею. Подробно она прописала также костюм, декорации, атмосферу, подсветку, антураж, действия актёров и массовки.
Сценарист объяснила, что письмо с претензией она направила на телеканал "Суспільне мовлення", в котором попросила указать своё авторство номера. Там её требование переадресовали на СТБ.
Анастасия заручилась поддержкой юриста, однако представители СТБ объяснили, что "постановка — это полностью разработанная другим человеком идея".
Михайлова смирилась с тем, что украинская группа Go_A. использует её задумку, так как желает победы своим согражданам.
"Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам", — заключила сценарист.
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