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Украинских постановщиков номера для Евровидения обвинили в плагиате

Шоу-бизнес

Сценарист Анастасия Михайлова уверяет, что она является автором постановки на композицию "Шум" группы Go_A.

Go_A - Shum - LIVE - Ukraine 🇺🇦 - First Semi-Final - Eurovision 2021

В своём аккаунте в Facebook девушка заявила, что в начале февраля она отправляла на телевидение идею для клипа украинской группы.

По словам Анастасии, её идею отклонили, а победу одержал другой человек. При этом Михайлова узнала в номере, представленном на европейском конкурсе, свою задумку.

"Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню "Шум" группы Go_A не похожа на мою от слова "совсем"? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?" — решила вынести свои подозрения на суд общественности Анастасия.

Михайлова рассказала, что её сценарий содержал общую идею. Подробно она прописала также костюм, декорации, атмосферу, подсветку, антураж, действия актёров и массовки.

Сценарист объяснила, что письмо с претензией она направила на телеканал "Суспільне мовлення", в котором попросила указать своё авторство номера. Там её требование переадресовали на СТБ.

Анастасия заручилась поддержкой юриста, однако представители СТБ объяснили, что "постановка — это полностью разработанная другим человеком идея".

Михайлова смирилась с тем, что украинская группа Go_A. использует её задумку, так как желает победы своим согражданам.

"Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам", — заключила сценарист.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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