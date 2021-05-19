О смерти артистки Татьяны Проценко рассказал её муж Алексей Войтюк. Несколько лет женщина боролась с онкологией, но рак оказался сильнее.
"Сегодня не стало нашей Танюши. Помолитесь о ней", — написал Войтюк в социальной сети, разместив снимок супруги.
53-летняя Проценко узнала о страшном диагнозе три года назад. Несмотря на старания врачей, утром в среду Татьяна ушла из жизни.
"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", — цитирует слова безутешного супруга РБК.
Слава пришла к Татьяне в юном возрасте, когда она сыграла девочку с голубыми волосами в сказке Приключения Буратино" (режиссёр Леонид Нечаев).
После своего раннего дебюта в кино Проценко училась во ВГИКе, была членом Международной федерации журналистов.
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