Скончалась актриса, известная по роли Мальвины в "Приключениях Буратино"

О смерти артистки Татьяны Проценко рассказал её муж Алексей Войтюк. Несколько лет женщина боролась с онкологией, но рак оказался сильнее.

Мальвина

"Сегодня не стало нашей Танюши. Помолитесь о ней", — написал Войтюк в социальной сети, разместив снимок супруги.

53-летняя Проценко узнала о страшном диагнозе три года назад. Несмотря на старания врачей, утром в среду Татьяна ушла из жизни.

"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", — цитирует слова безутешного супруга РБК.

Слава пришла к Татьяне в юном возрасте, когда она сыграла девочку с голубыми волосами в сказке Приключения Буратино" (режиссёр Леонид Нечаев).

После своего раннего дебюта в кино Проценко училась во ВГИКе, была членом Международной федерации журналистов.