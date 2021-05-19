Кафельникова появилась на публике на последних месяцах беременности

22-летняя модель и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова ждёт ребёнка от бывшего жениха Светланы Ходченковой.

Алеся Кафельникова

Слухи о том, что Алеся Кафельникова находится в интересном положении, появились уже давно.

При этом модель публикует в своём Instagram-аккаунте откровенные снимки, на которых она очень стройна. По снимкам худой Кафельниковой нельзя заподозрить, что девушка беременна.

Фолловеры догадались, что Кафельникова размещает фото, которые были сделаны до того, как стал просматриваться её округлившийся животик.

Скрывать своё будущее материнство Алеся уже не может. При этом модель не желает отказываться от участия в светских вечерах.

Девушка явилась на праздник звёздного стилиста Алеко Надиряна со своим возлюбленным — бизнесменом Георгием Петришиным.

Среди гостей были также Анастасия Решетова и Лиза Пескова. Именно наследница Дмитрия Пескова опубликовала в разделе сторис Instagram видео и фото с мероприятия.

Алеся Кафельникова

Подписчики Лизы заметили округлый живот Алеси, который уже невозможно скрыть. На фото Кафельникова одета в красное платье с глубоким декольте. За свободным нарядом не удалось спрятать её животик.

Фолловеры догадались, что Алеся Кафельникова и Георгий Петришин скоро станут родителями.

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