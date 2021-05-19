Баба на чайнике: Иосиф Пригожин поверил в успех Манижи на Евровидении

Продюсер считает, что номер с песней "Russian Woman" вполне может претендовать на победу благодаря своей "сумасшедшей" подаче. При этом он по-прежнему не может слышать композицию, которую считает неудачной и раздражающей.

Манижа

Иосиф Пригожин не видит никакого достижения в том, что песня Манижи прошла в финал.

"Я бы удивился, если б она не прошла в финал. Без 150-миллионной аудитории, без России ловить им нечего. Было бы удивительным, если б они Россию не включили бы в финал. Ничего такого особенного, что мы попали в финал, я считаю, нет", — отметил продюсер.

Пригожин не может заставить себя слушать песню Манижи, но при этом он по достоинству оценил удачную режиссуру номера.

"Что касается номера — прекрасный номер, потрясающая работа режиссёра Сычёва, когда она выходит из куклы — это было просто прекрасно, и артист хороший, но песня... Не понимаю я эту песню, не заходит она мне. Не могу заставить себя, чтоб она мне зашла. Я с самого начала её слушать не могу, она у меня вызывает раздражение, песня, не артистка, а песня", — пояснил Иосиф Игоревич.

Продюсер считает, что Манижа вполне может стать победителем Евровидения, так как этот конкурс непредсказуем.

"Вполне вероятно, что мы можем победить, даже не сомневаюсь, что шансы есть на победу. Если мы рассчитываем на "дурку" — баба на чайнике — то, может быть, проскочим. Это не песня, а "дурка", — заключил Пригожин.

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