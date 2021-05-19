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Мать Пелагеи считает, что экс-зять Телегин не по своей воле женился вновь

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Светлана Ханова предположила, что её бывший зять вынужденно связал себя узами брака с Марией Гончар после развода с Пелагеей.

Мать Пелагеи считает, что экс-зять Телегин не по своей воле женился вновь

Бывшая тёща Ивана Телегина подозревает, что скорая женитьба хоккеиста после расставания с Пелагеей была продиктована какими-то вынужденными обстоятельствами.

Спортсмен сделал своей женой бизнесвуман из Нижневартовска Марию Гончар.

"Я думаю, что он был вынужден сделать это именно теперь. Ну, это моё мнение. Больше мне нечего сказать. Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная, если не сказать — опасная. Однако, это его дело, его жизнь, надеюсь, справится", — отметила мать Пелагеи в беседе с "Комсомольской правдой".

Женщина намекнула, что именно Гончар стала причиной расставания её дочери с мужем.

"Скажем так, появившись в самый кризисный момент, она со своей роднёй сделала всё, чтобы семья распалась окончательно", — сказала бывшая тёща хоккеиста.

Ханова объяснила, что готова поддержать Телегина, если у него возникнут проблемы в новом браке.

"У нас с ним были хорошие, тёплые отношения. И он всегда будет для меня родным человеком, Тасиным папой", — пояснила Ханова.

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Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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