Цивин объяснил, почему в списке покупок для дочери Баталова фигурирует алкоголь

Адвокат, представляющий интересы семьи Баталова, обратил внимание на то, что с карточки дочери Алексея Баталова Марии часто покупали пиво, шампанское и косметику. Этот факт немало озадачил судебные органы, так как инвалиду детства Марии Баталовой подобные покупки были не нужны.

Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает дело о мошенничестве, в котором обвиняют супругов Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Сделки с недвижимостью, доставшейся дочери Марии от знаменитого отца, были признаны недействительными.

Суд постановил вернуть Марии Баталовой квартиры, которые перекочевали в распоряжение предприимчивых супругов.

Судебные органы, рассматривая покупки Цивина и Дрожжиной, произведённые с карточки наследницы Баталова, с удивлением обнаружили в чеках пиво, шампанское и косметику. Судья не поняла, зачем делались такие покупки для женщины, которая из-за состояния здоровья ни в чём подобном не нуждается.

Журналисты решили выяснить происхождение необычных покупок у Михаила Цивина.

"Они считали какие-то бутылки с пивом, которые якобы Дрожжина покупала за счёт Марии Алексеевны и пила. Чушь какую-то несли, что косметику покупали, в рестораны ходили за счёт Баталовой. Я имею в виду адвокатов Баталовой. Наталью Георгиевну не подождали, чтобы она приехала, в этот день она снимала кардиограмму круглосуточную. Никто конкретно не говорит, кто пользовался кредитными картами Гитаны Аркадьевны (Леонтенко, жена Баталова. — Прим. ФАН) и Марии Алексеевны. А дело в том, что Гитана Аркадьевна давала эти карты всем, кто приходил к ней в дом: домработнице, почтальону, уборщице, которая лестницы мыла у них в подъезде, своим знакомым женщинам", — цитирует слова Цивина ФАН.

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